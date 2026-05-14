Никита Щитов высказался о назначении Скотта Гордона главным тренером «Трактора»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал назначение Скотта Гордона главным тренером «Трактора».

«У нас в КХЛ тренеры ходят по кругу. Всех специалистов уже знают. «Трактор» не захотел идти по такому пути. Я точно знаю, что клуб искал тренера, который голоден до работы, будет развивать молодых и найдёт общий язык с опытными игроками.

«Трактор» захотел кого-то нового. Это логичный ход. Если почитать биографию Гордона, то опыт у него большой. Посмотрим, как он покажет себя в России. Это определённый вызов.

Есть ли тренд на иностранных тренеров? Если говорить о Хартли и Буше, то в «Локомотиве» и «Авангарде» сумасшедший бюджет. Тот же Хартли пришёл в команду, которую выстроил Игорь Никитин. Понятно, что с некомпетентным тренером команда бы сейчас не дошла до финала. Так что не всё так просто по поводу тренда. Нужна хорошая финансовая база. В «Тракторе» она есть», – приводит слова Щитова «Советский спорт».

