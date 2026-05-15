Экс-игрок «Оттавы» ответил, кого бы он хотел видеть в своей команде — Кросби или Овечкина

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» и бывший форвард «Оттавы Сенаторз» Джек Родуолд рассказал, кого бы он предпочёл видеть в своей команде — Сидни Кросби или Александра Овечкина.

— Последний, но немного каверзный вопрос: кого бы ты предпочёл видеть в своей команде — Кросби или Овечкина?

— Даже не знаю… Думаю, я бы выбрал Кросби. Просто потому что он канадец, который забил «золотой» гол для Канады на Олимпиаде (Родуолд говорит об ОИ-2010 в Ванкувере, в финальной встрече со сборной США Кросби забросил победную шайбу в овертайме. — Прим. «Чемпионата»). То, как он защищал честь нашей страны, то, что он сделал для Канады, — вот причины, по которым я бы выбрал Кросби.

Если посмотреть на их достижения, на то, что они оба сделали для своих стран, это просто впечатляет. И всё же я бы выбрал Кросби, потому что он забил тот самый «золотой» олимпийский гол и на высоком уровне представлял Канаду на международной арене. Но, наверное, Овечкин имеет такое же значение для России, верно?

— Полагаю, да, но только без золотой медали.

— Думаю, да (смеётся), — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

