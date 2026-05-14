Результаты матчей Кубка Будущего на 14 мая 2026 года

Сегодня, 14 мая, состоялись два матча Кубка Будущего. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Беларусь U20 – сборная СХЛ — 7:0;

Россия U20 – Россия U18 — 6:0.

Турнир проходит с 14 по 17 мая в Новосибирске. Всего в Кубке Будущего принимают участие четыре команды. В субботу, 16 мая, состоятся две встречи между сборными Беларуси U20 и России U18, а также России U20 и сборной СХЛ. В воскресенье, 17 мая, сыграют Россия U18 и сборная СХЛ, а также Россия U20 и Беларусь U20. В пятницу, 15 мая, состоится турнир «3х3» в рамках Кубка Будущего.