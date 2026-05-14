Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Братья Седин назначены сопрезидентами «Ванкувера» по хоккейным операциям

Братья Седин назначены сопрезидентами «Ванкувера» по хоккейным операциям
Комментарии

«Ванкувер Кэнакс» официально объявил о повышении Даниэля и Хенрика Сединов до сопрезидентов по хоккейным операциям, а Райан Джонсон назначен генеральным менеджером. Даниэль и Хенрик получат полную автономию в управлении хоккейными операциями, а Джим Рутерфорд перейдёт на должность старшего советника.

«Это очень важный день для нашей организации и знаменует собой значительный шаг в определении будущего направления развития нашей хоккейной команды. Даниэль, Хенрик и Райан — законодатели культуры, движимые неустанной трудовой этикой и сильным желанием добиться успеха. Их страсть и преданность делу – как в качестве игроков, так и в руководстве – проявляются ежедневно, и они устанавливают стандарты благодаря своему профессионализму и характеру.

Дальновидные, умные и закалённые трудностями, эти лидеры имеют чёткое видение того, что значит быть гордым членом команды «Ванкувер Кэнакс». Даниэль, Хенрик и Райан сосредоточены на создании конкурентоспособной, молодой и захватывающей команды, которую наши болельщики могли бы с гордостью поддерживать. Мы чрезвычайно рады, что они возглавят нашу перестройку и будут продвигать наше видение создания команды чемпионского уровня», — приводит слова председателя правления клуба Франческо Аквилини пресс-служба «Ванкувера».

Братья Седин, занимающие первое и второе места в списке лучших бомбардиров в истории «Кэнакс», в последние годы работали в отделе развития игроков команды. Они провели всю свою 17-летнюю игровую карьеру в составе «Ванкувера» и были включены в Зал хоккейной славы в 2022 году.

49-летний Джонсон ещё не работал генеральным менеджером в НХЛ, но ранее занимал эту должность в «Эбботсфорде» из АХЛ и привёл команду к победе в Кубке Колдера в 2025 году. Он работает в системе «Кэнакс» с 2013 года. Ранее он был консультантом по развитию игроков и директором по развитию игроков, после чего был назначен помощником генменеджера «Ванкувера».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android