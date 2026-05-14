Братья Седин назначены сопрезидентами «Ванкувера» по хоккейным операциям

«Ванкувер Кэнакс» официально объявил о повышении Даниэля и Хенрика Сединов до сопрезидентов по хоккейным операциям, а Райан Джонсон назначен генеральным менеджером. Даниэль и Хенрик получат полную автономию в управлении хоккейными операциями, а Джим Рутерфорд перейдёт на должность старшего советника.

«Это очень важный день для нашей организации и знаменует собой значительный шаг в определении будущего направления развития нашей хоккейной команды. Даниэль, Хенрик и Райан — законодатели культуры, движимые неустанной трудовой этикой и сильным желанием добиться успеха. Их страсть и преданность делу – как в качестве игроков, так и в руководстве – проявляются ежедневно, и они устанавливают стандарты благодаря своему профессионализму и характеру.

Дальновидные, умные и закалённые трудностями, эти лидеры имеют чёткое видение того, что значит быть гордым членом команды «Ванкувер Кэнакс». Даниэль, Хенрик и Райан сосредоточены на создании конкурентоспособной, молодой и захватывающей команды, которую наши болельщики могли бы с гордостью поддерживать. Мы чрезвычайно рады, что они возглавят нашу перестройку и будут продвигать наше видение создания команды чемпионского уровня», — приводит слова председателя правления клуба Франческо Аквилини пресс-служба «Ванкувера».

Братья Седин, занимающие первое и второе места в списке лучших бомбардиров в истории «Кэнакс», в последние годы работали в отделе развития игроков команды. Они провели всю свою 17-летнюю игровую карьеру в составе «Ванкувера» и были включены в Зал хоккейной славы в 2022 году.

49-летний Джонсон ещё не работал генеральным менеджером в НХЛ, но ранее занимал эту должность в «Эбботсфорде» из АХЛ и привёл команду к победе в Кубке Колдера в 2025 году. Он работает в системе «Кэнакс» с 2013 года. Ранее он был консультантом по развитию игроков и директором по развитию игроков, после чего был назначен помощником генменеджера «Ванкувера».