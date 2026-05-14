Селебрини останется капитаном сборной Канады на ЧМ-2026, Кросби будет альтернативным

19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини останется капитаном сборной Канады на чемпионате мира 2026 года, несмотря на присоединение к команде форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который был многолетним капитаном сборной на различных турнирах.

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер в социальной сети Х, Кросби будет альтернативным капитаном. Такое решение приняли сами игроки.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибург. Сборной Канады предстоит сыграть в группе с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

