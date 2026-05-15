В «Филадельфии» высказались о будущем Матвея Мичкова в клубе

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о будущем российского нападающего Матвея Мичкова в клубе.

«Это действительно впечатляет то, чего он достиг в таком раннем возрасте и какое влияние оказывает. Такое в НХЛ случается нечасто, так что это никак не меняет его будущее и его роль в том, что мы строим», — приводит слова Бриера Yahoo Sports.

Ранее известный инсайдер Энтони Ди Марко сообщил, что «Филадельфия Флайерз» изучит варианты обмена российского нападающего Матвея Мичкова этим летом.

В нынешнем сезоне Мичков набрал 51 (20+31) очко в 81 игре, в девяти матчах плей-офф Кубка Стэнли отдав лишь один голевой пас.

