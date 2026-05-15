Генеральный менеджер «Филадельфии»: Мичков совершал ошибки по ходу сезона

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова в НХЛ сезона-2025/2026.

«Это не секрет. Он совершал ошибки по ходу сезона. Я сам делал ошибки в карьере, и я был старше него. Мы иногда забываем, что ему только что исполнился 21 год, а он уже многого добился», — приводи слова Бриера Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков набрал 51 (20+31) очко в 81 игре, в девяти матчах плей-офф Кубка Стэнли отдав лишь один голевой пас.

«Филадельфия» в серии четвертьфинала Кубка Стэнли разгромно проиграла «Каролине Харрикейз» со счётом 0-4.

