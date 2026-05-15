Тренер «Филадельфии» назвал аспекты, которые нужно улучшить Матвею Мичкову

Тренер «Филадельфии» назвал аспекты, которые нужно улучшить Матвею Мичкову
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова.

«Есть ли вещи, которые ему нужно улучшить? Конечно. Думаю, этим летом он может поработать над стартовой скоростью, резкостью, броском — над всеми этими аспектами. Но дело не только в нём. Я могу сказать абсолютно то же самое про любого молодого игрока… Нужно постоянно прибавлять в самых разных компонентах», — сказал Токкет на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Мичков набрал 51 (20+31) очко в 81 игре, в девяти матчах плей-офф Кубка Стэнли отдав лишь один голевой пас.

«Филадельфия» в серии четвертьфинала Кубка Стэнли разгромно проиграла «Каролине Харрикейз» со счётом 0-4.

