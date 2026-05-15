Тренер «Филадельфии» Токкет – о Мичкове: должны дать этому парню спокойно дышать

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет рассказал о давлении на российского нападающего Матвея Мичкова.

«Это его первый плей-офф. Он проводит лишь второй сезон в лиге. Думаю, если бы такое произошло с любым другим молодым игроком, никто бы особо ничего не сказал, но здесь есть дополнительное давление. Мы просто должны дать этому парню спокойно дышать, потому что, на мой взгляд, он серьёзно прибавил», — сказал Токкет на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Мичков набрал 51 (20+31) очко в 81 игре, в девяти матчах плей-офф Кубка Стэнли отдав лишь один голевой пас.

«Филадельфия» в серии четвертьфинала Кубка Стэнли разгромно проиграла «Каролине Харрикейз» со счётом 0-4.

