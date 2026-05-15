Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Монреаль Канадиенс, результат матча 15 мая 2026, счет 3:6, пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало» в пятом матче серии
Комментарии

Завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00     1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31     2:1 Доун (Пауэр) – 07:45     2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54     3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15     3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01     3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15     3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp)     3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)    

В составе «Монреаля» отличились Коул Кофилд, Александр Тексье, Джош Андерсон, Джейк Эванс, Ник Судзуки и российский нападающий Иван Демидов. Также россиянин отметился результативной передачей.

За «Баффало» забивали Джейсон Цукер, Джош Доун и Конста Хелениус.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 17 мая.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android