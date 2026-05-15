Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало» в пятом матче серии
Завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00 1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31 2:1 Доун (Пауэр) – 07:45 2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54 3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15 3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01 3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15 3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp) 3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)
В составе «Монреаля» отличились Коул Кофилд, Александр Тексье, Джош Андерсон, Джейк Эванс, Ник Судзуки и российский нападающий Иван Демидов. Также россиянин отметился результативной передачей.
За «Баффало» забивали Джейсон Цукер, Джош Доун и Конста Хелениус.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 17 мая.
В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
