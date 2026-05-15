Гол и передача Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Баффало» в пятом матче серии

Завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Монреаля» отличились Коул Кофилд, Александр Тексье, Джош Андерсон, Джейк Эванс, Ник Судзуки и российский нападающий Иван Демидов. Также россиянин отметился результативной передачей.

За «Баффало» забивали Джейсон Цукер, Джош Доун и Конста Хелениус.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 17 мая.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».