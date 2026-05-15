«Вегас» обыграл «Анахайм» и закрыл серию. У Дорофеева — дубль, у Барбашёва — ассист

В ночь с 14 на 15 мая на льду «Хонда-центра» в американском Анахайме завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

У хозяев отличился финский форвард Микаэль Гранлунд. Российский защитник «Дакс» Павел Минтюков очков не набрал.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились канадские нападающие Митчелл Марнер (1+1) и Бретт Хауден. Третью шайбу забросил канадский защитник Ши Теодор. Затем российские нападающие «Вегаса» Иван Барбашёв и Павел Дорофеев организовали четвёртую шайбу: Иван ассистировал, Павел забивал. Через 11 минут Дорофеев оформил дубль.

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» победил в серии со счётом 4-2. В полуфинале плей-офф НХЛ Западной конференции клуб сыграет с «Колорадо Эвеланш».