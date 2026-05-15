Главный тренер «Монреаля»: во втором периоде мы играли так, как умеем
Поделиться
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3), отдельно выделив второй период, в котором канадский клуб забросил три безответные шайбы.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00 1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31 2:1 Доун (Пауэр) – 07:45 2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54 3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15 3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01 3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15 3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp) 3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)
«Думаю, точно сказать не могу, но примерно 12-13 минут второго периода мы контролировали ход игры. Мы играли так, как умеем… С этого момента мы стали опасны и заставили их обороняться», — приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этой игре свою первую шайбу в плей-офф НХЛ забросил российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля». Шестой матч пройдёт 17 мая на домашней арене канадской команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
08:36
-
08:35
-
08:19
-
07:47
-
07:36
-
04:47
-
04:28
-
04:07
-
02:51
-
02:23
-
00:00
- 14 мая 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:38
-
23:12
-
22:50
-
22:28
-
22:01
-
21:54
-
21:32
-
21:26
-
21:10
-
20:47
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:18
-
18:56
-
18:34
-
18:14
-
18:04
-
17:58
-
17:42
-
17:20
-
16:58