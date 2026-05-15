Главный тренер «Монреаля»: во втором периоде мы играли так, как умеем

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3), отдельно выделив второй период, в котором канадский клуб забросил три безответные шайбы.

«Думаю, точно сказать не могу, но примерно 12-13 минут второго периода мы контролировали ход игры. Мы играли так, как умеем… С этого момента мы стали опасны и заставили их обороняться», — приводит слова Сан-Луи официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой игре свою первую шайбу в плей-офф НХЛ забросил российский нападающий «Канадиенс» Иван Демидов.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля». Шестой матч пройдёт 17 мая на домашней арене канадской команды.