Лэйн Хатсон — о первом голе Демидова в плей-офф НХЛ: это было лишь вопросом времени

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон после победы своей команды в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3) поделился мнением о своём российском одноклубнике, нападающем Иване Демидове, с которым делит комнату во время выездных матчей. В этой игре россиянин забил свой первый гол в плей-офф НХЛ.
«Он такой талантливый атакующий игрок. Я стараюсь сказать ему, чтобы он продолжал играть в том же духе. У него были моменты, и он создавал много для других парней. Это было лишь вопросом времени. Я просто сказал ему: «Верь в себя и играй в свою игру». Определённо приятно видеть, что он забил», — сказал Хатсон на пресс-конференции после матча.
Всего в нынешнем плей-офф на счету 20-летнего Демидова 6 (1+5) очков в 12 матчах.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля». Шестой матч пройдёт 17 мая на домашней арене канадской команды.
- 15 мая 2026
