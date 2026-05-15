Расписание матчей чемпионата мира — 2026 в Швейцарии на 15 мая

Сегодня, 15 мая, состоятся первые четыре матча в рамках чемпионата мира — 2026, который пройдёт в швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Чемпионат мира. 15 мая:

17:20. Канада — Швеция;

17:20. Финляндия — Германия;

21:20. США — Швейцария;

21:20. Чехия — Дания.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.