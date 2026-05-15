Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надеюсь, что забью ещё парочку». Демидов — о дебютном голе в Кубке Стэнли

«Надеюсь, что забью ещё парочку». Демидов — о дебютном голе в Кубке Стэнли
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов прокомментировал свой дебютный гол в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00     1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31     2:1 Доун (Пауэр) – 07:45     2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54     3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15     3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01     3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15     3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp)     3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)    

«Забить гол — невероятное чувство. Я не могу описать эти ощущения. Надеюсь, что забью ещё парочку», — приводит слова Демидова Montreal Gazette.

Напомним, россиянин отличился при игре в большинстве в третьем периоде, установив окончательный счёт встречи.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 20-летнего Демидова 6 (1+5) очков в 12 матчах. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий набрал 62 (19+43) очка в 82 играх.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля». Шестой матч пройдёт 17 мая на домашней арене канадской команды.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Первый гол Демидова в плей-офф НХЛ! Реакция «Монреаля» — бесценна
Видео
Первый гол Демидова в плей-офф НХЛ! Реакция «Монреаля» — бесценна
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android