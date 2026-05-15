«Надеюсь, что забью ещё парочку». Демидов — о дебютном голе в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов прокомментировал свой дебютный гол в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3).

«Забить гол — невероятное чувство. Я не могу описать эти ощущения. Надеюсь, что забью ещё парочку», — приводит слова Демидова Montreal Gazette.

Напомним, россиянин отличился при игре в большинстве в третьем периоде, установив окончательный счёт встречи.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 20-летнего Демидова 6 (1+5) очков в 12 матчах. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий набрал 62 (19+43) очка в 82 играх.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля». Шестой матч пройдёт 17 мая на домашней арене канадской команды.