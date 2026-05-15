«Надеюсь, что забью ещё парочку». Демидов — о дебютном голе в Кубке Стэнли
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов прокомментировал свой дебютный гол в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00 1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31 2:1 Доун (Пауэр) – 07:45 2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54 3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15 3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01 3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15 3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp) 3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)
«Забить гол — невероятное чувство. Я не могу описать эти ощущения. Надеюсь, что забью ещё парочку», — приводит слова Демидова Montreal Gazette.
Напомним, россиянин отличился при игре в большинстве в третьем периоде, установив окончательный счёт встречи.
Всего в нынешнем плей-офф на счету 20-летнего Демидова 6 (1+5) очков в 12 матчах. В прошедшем регулярном чемпионате нападающий набрал 62 (19+43) очка в 82 играх.
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Монреаля». Шестой матч пройдёт 17 мая на домашней арене канадской команды.
