Все новости
Павел Дорофеев вошёл в историю НХЛ с необычным показателем в плей-офф

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, оформивший дубль в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (5:1), довёл число своих голов в данной серии до пяти, что помогло ему стать первым игроком в истории НХЛ, который в двух разных сериях одного и того же плей-офф не отличился ни разу в первых трёх играх серий, но забросил не менее четырёх шайб в последующих матчах этих же серий. Об этом сообщает ресурс OptaSTATS в социальной сети X.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
15 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Марнер (Карлссон, Теодор) – 01:02     0:2 Хауден (Марнер) – 08:30 (sh)     0:3 Теодор (Гертл) – 17:19 (pp)     1:3 Гранлунд (Терри, Карлссон) – 32:46 (pp)     1:4 Дорофеев (Барбашёв) – 42:52     1:5 Дорофеев (Андерссон, Ханифин) – 53:32    

Отметим, что в серии первого раунда с «Ютой Маммот» россиянин также не смог отличиться в первых трёх играх, но в последующих оформил четыре гола.

Всего в текущем плей-офф на счету 25-летнего Дорофеева 11 (9+2) очков в 12 матчах.

Отметим, что благодаря этой победе «Вегас» закрыл серию и выше в финал Западной конференции.

