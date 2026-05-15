Расписание финала Кубка Гагарина на 15 мая

Сегодня, 15 мая, состоится третий матч серии финала Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание финала Кубка Гагарина на 13 мая (время московское):

19:00. «Ак Барс» — «Локомотив».

На данный момент счёт в серии 1-1. Действующие обладатели Кубка Гагарина оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1). На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».