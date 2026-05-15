«Ак Барс» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина началась в 19:00 мск

Ак Барс — Локомотив: онлайн-трансляция 3-го матча финала Кубка Гагарина сезона-2025/2026 началась в 19:00 мск 15 мая 2026 года

Сегодня, 15 мая, состоится третий матч серии финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x4)    

На данный момент счёт в серии 1-1. Действующий обладатель Кубка Гагарина оказался сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1).

На полуфинальной стадии «Локомотив» сломил в семиматчевой серии сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
