«Ак Барс» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина началась в 19:00 мск

Сегодня, 15 мая, состоится третий матч серии финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и ярославским «Локомотивом». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

На данный момент счёт в серии 1-1. Действующий обладатель Кубка Гагарина оказался сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1).

На полуфинальной стадии «Локомотив» сломил в семиматчевой серии сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».