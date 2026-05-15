США — Швейцария: текстовая трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 21:20 мск

Сегодня, 15 мая, в швейцарском Цюрихе состоится второй матч в группе A в рамках чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные США и Швейцарии. Игра начнётся в 21:20 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.

Действующим чемпионом мира является сборная США. Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.