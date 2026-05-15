В «Монреале» отреагировали на дебютный гол Ивана Демидова в Кубке Стэнли
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал дебютный гол нападающего Ивана Демидова в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3). Напомним, россиянин отличился при игре в большинстве в третьем периоде, установив окончательный счёт встречи.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00 1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31 2:1 Доун (Пауэр) – 07:45 2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54 3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15 3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01 3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15 3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp) 3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)
«Я рад за Деми. Мне кажется, он выглядел хорошо на протяжении всей серии, но не получал должного признания. Сегодня было видно, что Деми постепенно становится лучше и лучше. Это всегда было только вопросом времени. Я очень им доволен, потому что он хорош не только в атаке, но и в обороне. А это крайне ценно», — приводит слова Сан-Луи Chris G в социальной сети X.
