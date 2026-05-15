В «Монреале» отреагировали на дебютный гол Ивана Демидова в Кубке Стэнли

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал дебютный гол нападающего Ивана Демидова в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3). Напомним, россиянин отличился при игре в большинстве в третьем периоде, установив окончательный счёт встречи.

«Я рад за Деми. Мне кажется, он выглядел хорошо на протяжении всей серии, но не получал должного признания. Сегодня было видно, что Деми постепенно становится лучше и лучше. Это всегда было только вопросом времени. Я очень им доволен, потому что он хорош не только в атаке, но и в обороне. А это крайне ценно», — приводит слова Сан-Луи Chris G в социальной сети X.