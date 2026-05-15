Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Монреале» отреагировали на дебютный гол Ивана Демидова в Кубке Стэнли

В «Монреале» отреагировали на дебютный гол Ивана Демидова в Кубке Стэнли
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал дебютный гол нападающего Ивана Демидова в плей-офф НХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:3). Напомним, россиянин отличился при игре в большинстве в третьем периоде, установив окончательный счёт встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Цукер (Куинн, Тимминс) – 02:00     1:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 06:31     2:1 Доун (Пауэр) – 07:45     2:2 Тексье (Каррье, Дано) – 07:54     3:2 Хелениус (Самуэльссон, Далин) – 10:15     3:3 Андерсон (Хатсон, Дано) – 28:01     3:4 Эванс (Демидов, Ньюхук) – 36:15     3:5 Судзуки (Слафковски, Хатсон) – 37:33 (pp)     3:6 Демидов (Слафковски, Судзуки) – 43:32 (pp)    

«Я рад за Деми. Мне кажется, он выглядел хорошо на протяжении всей серии, но не получал должного признания. Сегодня было видно, что Деми постепенно становится лучше и лучше. Это всегда было только вопросом времени. Я очень им доволен, потому что он хорош не только в атаке, но и в обороне. А это крайне ценно», — приводит слова Сан-Луи Chris G в социальной сети X.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Надеюсь, что забью ещё парочку». Демидов — о дебютном голе в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android