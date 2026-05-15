Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Гимаев оценил влияние логистики на серию финала Кубка Гагарина

Сергей Гимаев оценил влияние логистики на серию финала Кубка Гагарина
Комментарии

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев высказался о влиянии логистики на серию финала Кубка Гагарина нынешнего сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии 1-1. Сегодня, 15 мая, пройдёт третий финальный матч. Стартовый свисток в игре между ярославской и казанской командой прозвучит в 19:00 мск.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» — «Локомотив» 15 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Поездка на поезде – это вообще не проблема. Я бы вообще не стал на этом зацикливаться. Во-первых, после игры ты уснуть не можешь. У тебя бы эта ночь и так была бы скомкана, а так ты её тратишь на поездку в поезде. Каждый перелёт – это стресс для организма, даже поспать в поезде это может быть меньший стресс для организма, чем перелёт на самолёте», — сказал Гимаев в выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».

Материалы по теме
Расписание финала Кубка Гагарина на 15 мая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android