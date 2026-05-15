Сергей Гимаев оценил влияние логистики на серию финала Кубка Гагарина

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев высказался о влиянии логистики на серию финала Кубка Гагарина нынешнего сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии 1-1. Сегодня, 15 мая, пройдёт третий финальный матч. Стартовый свисток в игре между ярославской и казанской командой прозвучит в 19:00 мск.

«Поездка на поезде – это вообще не проблема. Я бы вообще не стал на этом зацикливаться. Во-первых, после игры ты уснуть не можешь. У тебя бы эта ночь и так была бы скомкана, а так ты её тратишь на поездку в поезде. Каждый перелёт – это стресс для организма, даже поспать в поезде это может быть меньший стресс для организма, чем перелёт на самолёте», — сказал Гимаев в выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».