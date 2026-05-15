Плющев: и перед первой игрой серии полагал, что «Ак Барс» — фаворит финала Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев сказал, что считает «Ак Барс» фаворитом финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». На данный момент счёт в серии 1-1. Сегодня, 15 мая, пройдёт третий финальный матч.

— У вас не сложилось мнения по двум матчам, что «Ак Барс», даже учитывая поражение в первой игре, всё-таки предпочтительнее?

— Для меня тут никакого откровения нет. Я ещё перед этой серией предполагал, что «Ак Барс» будет фаворитом. Поэтому то, что было в первом матче, особо не повлияло на моё мнение. Я остаюсь при своём.

— Были опасения, что «Локомотиву» может не хватить эмоций и сил на финал после такого затратного полуфинала с «Авангардом». Второй матч — это первый звонок, что это правда?

— Я бы не сказал, что «Локомотив» в физическом плане уступил «Ак Барсу», они доигрывали до конца игры в достаточно хорошем физическом состоянии. Они проиграли технико-тактическую игру. «Ак Барс» грамотно выстроил вторую игру, видимо, учёл некоторые моменты, которые были в первом матче, и проанализировал ситуацию, когда «Локомотив» играл с «Авангардом». Правильно выстроили игру, которая не позволила ярославцам до конца третьего периода создавать территориальное и материальное преимущество на площадке. Практически «Ак Барс» тушил все атаки, которые могли быть через центр, а именно через центр они достаточно опасны у всех команд. Из углов попробуй забить, я не знаю, как можно попасть в щёлочку, если там стоит достаточно интересный голкипер, который давно показал свою состоятельность в КХЛ, — приводит слова Плющева «Татар-информ».