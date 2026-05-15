«Кайфанул от этого». Вайсфельд — о силовой борьбе в матчах финала Кубка Гагарина

Известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о силовой борьбе и сосредоточенности на результате в серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии 1-1.

«Я вообще, я скажу, что Локомотив так играет, я имею в виду стиль, что я не уверен, что любая другая команда бы не дрогнула, а вот «Ак Барс» не дрогнул. В том году у «Трактора» в финале не было такого остервенения. Вот их [«Ак Барс»] прямо убивают там буквально уже, кто-то должен был сбросить перчатки уже, понимаешь? Нифига. Они даже внимания не обращают на тычки и провокации. Такое впечатление, что вот они вот цель видят в конце тоннеля и идут к ней. Вот, честно сказать, я не припомню такого накала у нас вообще ни в плей-офф, ни в регулярке, чтобы игроки так сфокусированы [были].

Не, драки понятно, я видел там, и разгильдяйство, но чтобы игроки так были сфокусированы на результате, такая ответственность за результат… Я кайфанул от этого, честно. Мне прямо очень понравилось», — сказал Вайсфельд в выпуске YouTube-канала «КХЛ здесь».