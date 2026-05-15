«Трактор» объявил о заключении нового контракта с молодым нападающим

Пресс-служба «Трактора» объявила о заключении нового контракта с нападающим Артемием Низамеевым. Срок соглашения рассчитан на один год.

«Нападающий заключил с «Трактором» двустороннее соглашение до конца сезона-2026/2027. Низамеев родился в Челябинске 20 ноября 2005 года. Воспитанник «Трактора» провёл один сезон в МХЛ, после чего на три года стал игроком «Трай-Сити Шторм» из USHL. Прошлым летом Артемий вернулся в родной клуб и 9 ноября 2025 года дебютировал в КХЛ. Всего в 14 матчах за «Трактор» Низамеев набрал пять (два+три) очков.

Во Всероссийской хоккейной лиге форвард выступал за «Челмет» и оформил 31 (20+11) балл в 41 встрече регулярного чемпионата, а также четыре (один+три) очка в пяти играх плей-офф», — сказано в сообщении пресс-службы «Трактора», которое было опубликовано на официальном сайте клуба.

