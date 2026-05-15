Президент ХК ЦСКА подробно объяснил ситуацию с новым контрактом Дениса Гурьянова

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович подробно объяснил ситуацию с новым контрактом нападающего армейцев Дениса Гурьянова. Хоккеист заключил новое соглашение с клубом 13 мая.

— В СМИ много разговоров о том, что Гурьянов ради контракта с ЦСКА отказался от гораздо более выгодного в денежном плане предложения «Авангарда». Вспоминаются громкие случаи с Александром Никишиным и Арсением Грицюком, которые добровольно шли на существенные понижения зарплаты. На ваш взгляд, какова причина такого выбора Гурьянова?
— Проводить аналогии с другими игроками здесь не стоит, поскольку никакого понижения в случае с Гурьяновым не было. Его контракт абсолютно рыночный и не меньше прошлогоднего, а с учётом трёхлетнего срока сумма ещё и будет повышаться. Кроме того, в регламенте КХЛ появилось новое правило, согласно которому со следующего сезона введена дополнительная льгота в размере 50 миллионов рублей на команду за участие игроков в коммерческих проектах клуба. В данном случае мы этой нормой воспользовались, потратив часть суммы на Гурьянова. Это и позволило нам заключить контракт в соответствии с рынком. Так что ЦСКА действовал исключительно в рамках регламента.

В то же время считаю, что открывать зарплаты игроков мы не имеем права. Надеюсь, что новая норма регламента КХЛ будет доведена руководством лиги до журналистов и болельщиков и подобные вопросы больше возникать не будут. Поэтому прошу представителей СМИ прекратить спекуляции на эту тему, а в случае необходимости обращаться за дополнительными разъяснениями в КХЛ, — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

