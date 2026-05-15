Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надеются на стариков Хоттабычей». Плющев — о новом тренере «Трактора» Скотте Гордоне

«Надеются на стариков Хоттабычей». Плющев — о новом тренере «Трактора» Скотте Гордоне
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении американского специалиста Скотта Гордона на должность главного тренера «Трактора».

— «Трактор» сейчас объявил о назначении нового тренера Скотта Гордона. Как это решение оцениваете, учитывая опыт Бенуа Гру?
— Люди живут сегодняшним днём, их вдолгую не интересует, поэтому все надеются на стариков Хоттабычей, которые приедут: «Барин к нам приедет, барин нас рассудит». Но что-то не получается. Точно так же, как не получилось у предшественника в «Тракторе», точно так же, как не получилось у Буше в «Авангарде», ну и у многих других.

Челябинск — хорошая школа с традициями, с историей своей, с хоккейной культурой, она много дала российскому хоккею, советскому хоккею. Вообще очень ярких интересных ребят, которые все защищали цвета сборной СССР и притом не просто защищали, а выигрывали. И канадские профессионалы ощутили мастерство челябинцев на своём горбу. Поэтому когда хватаются вот так вот… Я комментировать это не хочу, пускай ребята ещё поиграются. Вопрос в другом: кто-то за эти вещи должен спросить, в конце концов. В спорт вваливают колоссальные деньги, а о перспективе вот сейчас никто не думает, — приводит слова Плющева «Татар-информ».

Материалы по теме
«Стабильности нет никакой». Плющев — о проблемах «Локомотива» в матчах с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android