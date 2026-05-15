Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Кого там смотреть? Поляков?» Вячеслав Фетисов — о чемпионате мира — 2026

«Кого там смотреть? Поляков?» Вячеслав Фетисов — о чемпионате мира — 2026
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не планирует смотреть чемпионат мира — 2026 по хоккею. Турнир стартует сегодня, 15 мая. Действующим чемпионом мира является сборная США. Польша не принимает участия в розыгрыше ЧМ-2026.

«Что я там буду смотреть? Поляков? А вам это интересно? Посмотреть финал турнира – а зачем он мне, что я там увижу?» — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Национальная команда России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Материалы по теме
Расписание матчей чемпионата мира — 2026 в Швейцарии на 15 мая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android