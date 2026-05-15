«Кого там смотреть? Поляков?» Вячеслав Фетисов — о чемпионате мира — 2026

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не планирует смотреть чемпионат мира — 2026 по хоккею. Турнир стартует сегодня, 15 мая. Действующим чемпионом мира является сборная США. Польша не принимает участия в розыгрыше ЧМ-2026.

«Что я там буду смотреть? Поляков? А вам это интересно? Посмотреть финал турнира – а зачем он мне, что я там увижу?» — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Национальная команда России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).