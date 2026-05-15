Представители хоккейной школы ЦСКА получили награды на закрытии сезона ФХМ

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что представители хоккейной школы армейцев получили награды на закрытии сезона Федерации хоккея Москвы.

По итогам сезона армейская школа стала лучшей, выиграв общий зачёт Первенства столицы. ЦСКА-2009 и ЦСКА-2013 стали победителями Первенства Москвы, ЦСКА-2015 — обладатель Кубка Москвы. Юниорская команда также забрала золотые медали чемпионата. Серебряные награды Первенства Москвы забрал ЦСКА-2014. ЦСКА-2016 занял второе место Кубка Москвы, бронзовыми призёрами стали ЦСКА-2010 и ЦСКА-2011.

Отмечается, что ряд игроков армейской школы получили индивидуальные награды. Так, Даниил Ермолов стал лучшим бомбардиром среди хоккеистов 2009 года рождения, а Дмитрия Савина признали лучшим нападающим этого же года рождения. Ярослав Трофимов получил награду лучшему защитнику среди хоккеистов 2009 года рождения. Ерофей Хабаров стал лучшим вратарём.

Александр Тарасенко был отмечен наградой лучшему бомбардиру по 2012 году рождения. Макар Гринкевич стал лучшим нападающим среди хоккеистов 2013 года рождения. Максим Березов — лучший бомбардир по 2015 году рождения. Тренеры ЦСКА-2009 Михаил Викторович Деев и ЦСКА-2013 Иван Вячеславович Иванов получили награды лучшим тренерам сезона.