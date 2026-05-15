«Спрашивать с него надо по полной программе». Плющев — о тренере «Авангарда» Ги Буше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о главном тренере «Авангарда» Ги Буше. Омская команда проиграла «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина этого сезона. Счёт в серии — 3-4.

— Он отметил слабую работу менеджмента, что ему не хватило игроков. Вы на чьей стороне в этой истории — Сопина или всё-таки Буше?
— Я не знаю, кто комплектовал команду, но знаю одно: все «охи-вздохи» Буше исполнялись. Находили тех игроков, которых именно он хотел. А то, что он никого из своих молодых не подтянул, да ещё и завалил всю молодёжку, пригнав туда каких-то своих знакомых официантов, — спрашивать с него надо по полной программе. Но у нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят. Я не понимаю почему. Они приезжают зарабатывать деньги, им платят хорошие деньги. Так вы и спрашивайте за эти деньги, а не смотрите в глазки, как мартовские коты, — приводит слова Плющева «Татар-информ».

