Обладатель Кубка чемпиона России «Торпедо-Горький» покинул ВХЛ

Нижегородский клуб «Торпедо-Горький» покинул состав участников Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В следующем сезоне в лиге выступят 32 команды. Новичком лиги стала «Калуга». Отмечается, что структура соревнования и календарь сезона-2026/2027 будут утверждены позднее.

Напомним, «Торпедо-Горький» является победителем прошлого сезона. Начиная с сезона-2024/2025 чемпионом России по хоккею становится клуб, выигравший плей-офф ВХЛ.

В сезоне-2025/2026 нижегородская команда завершила участие в плей-офф ВХЛ в 1/8 финала, проиграв магнитогорской «Магнитке» в серии со счётом 0-4.