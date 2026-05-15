«Это очень круто». Тренер «Филадельфии» Токкет — о тренировке Мичкова после конца сезона

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет ответил на вопрос о российском нападающем команды Матвее Мичкове. Во вторник, 12 мая, россиянин выступил перед журналистами на итоговой пресс-конференции после завершения сезона, а затем отправился на тренировку на льду.

«Это очень круто. При этом я бы предпочёл, чтобы он не катался, а отдохнул. Но не собираюсь указывать ему, что делать. Это что-то вроде турне возмездия. Мне это нравится. Думаю, у каждого игрока должна быть какая-то мотивация доказать кому-либо, что он не прав. Полагаю, это действительно важно», – приводит слова Токкета Philly Voice.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний Мичков провёл 81 матч, в которых набрал 51 (20+31) очко. В плей-офф на его счету одна результативная передача в восьми играх.