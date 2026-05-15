Министр спорта Республики Татарстан: надеемся, что завоюем Кубок Гагарина

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что весь регион надеется на победу казанского «Ак Барса» в финале Кубка Гагарина, и отметил, что соперник по финальной серии ярославский «Локомотив» очень достойный. Счёт в противостоянии равный — 1-1. Сегодня, 15 мая, состоится третий матч серии, который начнётся в 19:00 мск.

«Хочется пожелать только победы, будет непросто. В целом плей-офф складывается для «Ак Барса» вроде бы легко, если смотреть на табло, а на самом деле там много сложностей, каждая победа куётся большим трудом. Надеемся на лучший результат, что завоюем Кубок Гагарина, но соперник очень достойный, действующий чемпион. Особенно последняя серия с «Авангардом» показала, насколько «Локомотив» силён, насколько его невозможно переломить. В первом матче показали зубы, но второй показал, что мы тоже можем. В финале не бывает соперников недостойных друг друга, с уважением относимся к ярославскому «Локомотиву».

Но надо отдать должное руководству нашего клуба, президенту, менеджменту, что никаких шашек не полетело и дали очень компетентному специалисту поработать с его тренерским штабом.

Прогнозы — дело неблагодарное. Но «Ак Барс» — наш клуб, болеем за наши команды. У нас один из самых спортивных регионов с точки зрения наличия и качества наших профессиональных клубов. Каждый из этих клубов — это некий бренд Татарстана. Хоккей не только в Казани, Нижнекамск в этом году тоже дал бой в плей-офф. И другие команды, которые играют в лигах пониже. Хоккей в Татарстане очень любят.

Клуб очень активно работает в медиа. Очень много мест для просмотра. Не только в Казани, но и весь Татарстан болеет за «Ак Барс». Вы видите, как украшен город. Это для нас большой праздник. Очень достойно всё смотрится, очень классно сегодня показывают хоккей, приятно смотреть. КХЛ — один из примеров того, как нужно делать, это не только хоккей, большое шоу, развлечение. Чем больше будет кумиров у того или иного вида спорта, в том числе у хоккея, тем больше ребят и девчонок придут в секции», — приводит слова Леонова ТАСС.