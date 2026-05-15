Кросби высказался о назначении Селебрини капитаном сборной Канады на ЧМ-2026

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что капитаном сборной Канады на чемпионате мира — 2026 будет 19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. Имя капитана было названо до того, как к команде присоединился Кросби. Позднее он был назначен альтернативным капитаном.

«Да, мы во всем разберёмся (улыбается). Нам не придётся тратить на это много времени. Очень рад быть здесь. У него был невероятный год. Он потрясающе выглядит на площадке. Понимаю, почему его выбрали, у него так много отличных лидерских качеств», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Кречиоло в социальной сети Х.

Турнир пройдёт в двух швейцарских городах, Цюрих и Фрибур, с 15 по 31 мая.

