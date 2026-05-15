В финале Кубка Стэнли в 46-й раз подряд может сыграть бывший одноклубник Яромира Ягра

«Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» сыграют в серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети Х, в случае отсутствия травм в 46-й раз подряд в финале Кубка Стэнли сыграет бывший одноклубник Яромира Ягра Бретт Кулак из «Колорадо» или Расмус Андерссон из «Вегаса».

Первый матч серии состоится в ночь на 21 мая в Денвере. Встреча начнётся в 3:00 мск.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний Кулак провёл 27 игр, в которых набрал 3 (0+3) очка. В текущем плей-офф на его счету 5 (1+4) очков в девяти встречах. 29-летний Андерссон сыграл 33 матча в прошедшей регулярке и заработал 17 (7+10) очков. В плей-офф он провёл 12 игр, в которых набрал 3 (0+3) очка.