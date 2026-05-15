Форвард «Вегаса» Айкел: у Марнера много критиков, сейчас он заставил многих замолчать

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел оценил игру форварда команды Митчелла Марнера, который набрал 18 (7+11) очков в 12 матчах плей-офф и является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

«У Марнера много критиков. Мне кажется, что сейчас он заставил многих замолчать. Очень рад за него», – приводит слова Айкела журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

29-летний Марнер вышел вместе с «Вегасом» в третий раунд Кубка Стэнли, чего ни разу не добивался в составе «Торонто Мэйпл Лифс», за который выступал с 2016 года. В минувшем регулярном чемпионате Митчелл провёл 81 игру и набрал 80 (24+56) очков.

