Форвард сборной Канады Джон Таварес стал автором первого гола на чемпионате мира — 2026

В эти минуты проходит матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Швеции. Нападающий канадской команды Джон Таварес стал автором первого гола на турнире. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу сборной Канады. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Таварес с передач Дарнелла Нурса и Роберта Томаса открыл счёт первым броском в створ.

Чемпионат мира по хоккею проходит с 15 по 31 мая в двух швейцарских городах — Цюрих и Фрибур. Сборная Канады выступает в группе B с командами Швеции, Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.