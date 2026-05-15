КХЛ объяснила причины решения не разглашать сведения по разбору дела Ружички

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги рассказали о решении не разглашать сведения по разбору дела Ружички. Напомним, ранее «Спартак» расторг контракт с нападающим Адамом Ружичкой. Клуб заявил, что причиной стало нарушение контрактных обязательств со стороны игрока.

«Дело Адама Ружички находится на рассмотрении в Дисциплинарном комитете КХЛ. Какие-либо подробности лига раскрывать не может, так как отсутствует согласие сторон на разглашение сведений о ходе разбирательства дела», — сообщили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

27‑летний Ружичка выступал за «Спартак» с прошлого сезона. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 40 (16+24) очков в 51 матче. В составе сборной Словакии на Олимпиаде‑2026 хоккеист занял четвёртое место. Соглашение с игроком было расторгнуто за два матча до старта плей-офф КХЛ.