Джон Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода «Вегаса» в полуфинал Кубка Стэнли

Журналист The Athletic Джесси Грэнджер на своей странице в социальной сети Х заявил, что главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла отказался общаться с прессой после выхода команды в полуфинал Кубка Стэнли — 2026.

«Джон Торторелла отказался общаться с представителями СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. «Голден Найтс» также не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для выступления, помимо двух, которые выступили с трибуны. Освещаю НХЛ уже девять лет и ни разу не видел ничего подобного», — написал Грэнджер.

В 1/2 финала плей-офф НХЛ «Вегас» сыграет с «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии состоится 21 мая.