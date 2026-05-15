Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» продлила контракт с вратарём Алексеем Колосовым на один год

«Филадельфия Флайерз» продлила контракт с белорусским вратарём Алексеем Колосовым на один год со средней годовой зарплатой в $ 850 тыс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний Колосов провёл большую часть сезона-2025/2026 в составе команды «Лихай Вэлли Фантомс» Американской хоккейной лиги. На его счету 38 матчей и две игры «на ноль».

Алексей был выбран «Филадельфией» в третьем раунде под общим 78-м номером на драфте НХЛ 2021 года. Он провёл 21 матч в НХЛ за клуб, в том числе четыре игры в сезоне-2025/2026. За три сезона в составе «Фантомс» он сыграл в 52 матчах, одержав 21 победу при 89,2% отражённых бросков и надёжности 3,02.

