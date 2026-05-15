Карандин: наша школа хоккея переживает кризис – всё меньше молодых звёзд, всё проще игра

Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин назвал проблемой Континентальной хоккейной лиги отсутствие молодых звёзд.

— Юрий Павлович, нравится ли вам плей-офф КХЛ и в частности финальная серия «Локомотив» — «Ак Барс»?

— Знаете, желания смотреть КХЛ всё меньше и меньше. Просто потому, что всё это уже видел – когда в 70-е и 80-е годы прошлого века обслуживал матчи с участием худших североамериканских команд.

Смотрел последнюю Олимпиаду, финал США — Канада – и понимал, что наш, советский, хоккей переехал в эти страны, в НХЛ. А мы, наоборот, взяли у североамериканцев всё худшее из прошлого века – драчки, возню на пятачке и в углах, забросы и прочий примитив.

Некоторые периоды серии «Локомотива» и «Авангарда» вообще невозможно было смотреть. Омск, когда устал, просто начал отбрасываться – один проброс за другим, на чём и прогорел, проиграв серию со счёта 3-1.

Была надежда, что хотя бы в финале КХЛ увидим что-то красивое – в духе финала Олимпиады. Но нет – сплошная беготня и толкотня, забросы, одна-две комбинации за весь матч. На Играх все было наоборот!

– В чём проблема?

– Наша школа хоккея переживает кризис – всё меньше молодых звёзд, всё проще игра. Ну о чём тут говорить, если в прошедшем сезоне лучшими в КХЛ были звёзды ещё советских времен – Александр Радулов и Вадим Шипачёв! А ведь им уже под сорок лет, впереди у них – лишь один-два ярких сезона. Что потом будет в нашей лиге – загадка, – приводит слова Карандина Russia-Hockey.