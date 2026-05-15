«Это огромная честь и ответственность». Гутик — о продлении контракта со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Даниил Гутик высказался о продлении контракта с клубом. В четверг, 14 мая, красно-белые объявили о подписании двухлетнего соглашения с игроком.

«Рад остаться в команде ещё на два года. Для меня это огромная честь и ответственность. Уверен, у нас будет много побед и незабываемых, классных эмоций», — сказал Гутик на видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

24-летний нападающий пополнил состав команды по ходу сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате Даниил провёл 44 матча за «Адмирал» и 21 игру — за «Спартак», набрав суммарно 47 (20+27) очков. В плей-офф на его счету четыре встречи и две заброшенные шайбы.

