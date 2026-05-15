Болельщики «Ак Барса» устроили перформанс перед третьим матчем финала Кубка Гагарина
Поделиться
Болельщики казанского «Ак Барса» подготовили перформанс перед третьим матчем финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4) 0:2 Паник – 17:32 (5x4)
Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»
На данный момент счёт в серии 1-1. Ярославцы оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1).
На полуфинальной стадии «Локомотив» в семиматчевой серии одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах победил магнитогорский «Металлург» (4-1).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
19:34
-
19:16
-
19:10
-
19:00
-
18:49
-
18:36
-
18:20
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:40
-
17:28
-
17:06
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:32
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:56
-
15:35
-
15:25
-
15:21
-
14:56
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:29