Болельщики «Ак Барса» устроили перформанс перед третьим матчем финала Кубка Гагарина

Болельщики казанского «Ак Барса» подготовили перформанс перед третьим матчем финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент счёт в серии 1-1. Ярославцы оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1).

На полуфинальной стадии «Локомотив» в семиматчевой серии одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах победил магнитогорский «Металлург» (4-1).