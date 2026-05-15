Болельщики «Ак Барса» устроили перформанс перед третьим матчем финала Кубка Гагарина

Болельщики казанского «Ак Барса» подготовили перформанс перед третьим матчем финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1-й период
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x4)    

Фото: Дмитрий Сторожев, «Чемпионат»

На данный момент счёт в серии 1-1. Ярославцы оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1).

На полуфинальной стадии «Локомотив» в семиматчевой серии одержал победу над омским «Авангардом», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах победил магнитогорский «Металлург» (4-1).

