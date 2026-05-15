Финляндия – Германия, результат матча 15 мая 2026 года, счет 3:1, чемпионат мира по хоккею-2026

Сборная Финляндии одержала победу над Германией в первом матче ЧМ-2026
Сегодня, 15 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Германии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа A
15 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Германия
1:0 Лунделль (Терявяйнен, Барков) – 08:33 (pp)     2:0 Пульюярви (Терявяйнен, Лунделль) – 43:05 (pp)     2:1 Лойбль (Гаванке) – 48:09     3:1 Рятю (Мяэналанен, Пульюярви) – 55:25    

На девятой минуте нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль забил первый гол. На 44-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финской команды. На 49-й минуте нападающий Штефан Лойбль сократил отставание сборной Германии. На 56-й минуте форвард Аату Рятю забросил третью шайбу финнов, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Финляндия и Германия выступают в группе А с командами Австрии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Швейцарии и США.

