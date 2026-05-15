Канада – Швеция, результат матча 15 мая 2026 года, счет 5:3, чемпионат мира по хоккею-2026

Канада обыграла сборную Швеции в первом матче чемпионата мира — 2026
Сегодня, 15 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:3.

ЧМ-2026 . Группа B
15 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 3
Швеция
1:0 Таварес (Нурс, Томас) – 02:21     2:0 О'Райлли (Виларди, Райлли) – 16:00     2:1 Ларссон (Берглунд) – 28:21     2:2 Рэймонд (Экман-Ларссон, Берглунд) – 31:04 (pp)     3:2 Холлоуэй (Минтен, Демело) – 34:16     3:3 Экхольм (Карлссон, Хольмстрём) – 35:33     4:3 Браун (Мартон, Минтен) – 43:21     5:3 Козенс (Мартон, Нурс) – 52:59    

На третьей минуте нападающий сборной Канады Джон Таварес забил первый гол. На 17-й минуте форвард Райан О'Райлли удвоил преимущество канадской команды. На 29-й минуте защитник Якоб Ларссон сократил отставание сборной Швеции. На 32-й минуте нападающий шведской команды Лукас Рэймонд сравнял счёт. На 35-й минуте форвард Дилан Холлоуэй вывел канадцев вперёд.

На 36-й минуте шведский защитник Маттиас Экхольм восстановил равенство в счёте. На 44-й минуте нападающий Коннор Браун вновь вывел Канаду вперёд. На 53-й минуте форвард Дилан Козенс забросил пятую шайбу канадской сборной и установил окончательный счёт — 5:3.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Канада и Швеция выступают в группе B с командами Италии, Дании, Чехии, Словакии, Норвегии и Словении.

Грандиозный сюрприз от Канады и главная надежда Швейцарии. Топ главных звёзд ЧМ-2026
