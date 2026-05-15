«Локомотив» выигрывает у «Ак Барса» после первого периода в матче финала Кубка Гагарина

В эти минуты в Казани проходит третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает ярославский «Локомотив». После первого периода гости выигрывают со счётом 2:0. Счёт в серии — 1-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин забил первый гол с передач Алексея Береглазова и Артура Каюмова.

На 18-й минуте форвард Рихард Паник удвоил преимущество ярославцев.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется