«Локомотив» выигрывает у «Ак Барса» после первого периода в матче финала Кубка Гагарина

В эти минуты в Казани проходит третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимает ярославский «Локомотив». После первого периода гости выигрывают со счётом 2:0. Счёт в серии — 1-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x4)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)    

На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин забил первый гол с передач Алексея Береглазова и Артура Каюмова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 18-й минуте форвард Рихард Паник удвоил преимущество ярославцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
