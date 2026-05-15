Владимир Тарасенко выразил желание остаться в «Миннесоте»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко заявил, что хотел бы остаться в команде. Его слова приводит журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Также хоккеист на пресс-конференции от всей души поблагодарил жителей штата за тёплый приём, оказанный ему и его семье.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний форвард провёл 75 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 игр и 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2». «Миннесота» получила права на Тарасенко в результате обмена с «Детройт Ред Уингз» в 2025 году.