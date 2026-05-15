Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Сафонов — об удалениях: красивые актёры с той стороны играют

Нападающий «Ак Барса» Сафонов — об удалениях: красивые актёры с той стороны играют
Комментарии

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов высказался об удалениях в первом периоде третьего матча финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x4)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)    

«Ну да, ненужные удаления. Красивые актёры с той стороны играют, как бы, ***. Не знаю, что сказать. По сути, выстояли все удаления, неудачно в конце сыграли, но ничего страшного. Сейчас выйдем на второй и третий периоды, сделаем работу над ошибками, каждый начнёт работать, каждое своё единоборство забирать — и будет совсем другая игра.

Три гола во втором? Главное, чтобы команда победила, сделаю всё возможное — и паровозик затарахтит», — сказал Сафонов после первого периода в эфире «Ак Барс шоу».

Материалы по теме
Фото
Болельщики «Ак Барса» устроили перформанс перед третьим матчем финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android