Нападающий «Ак Барса» Сафонов — об удалениях: красивые актёры с той стороны играют

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов высказался об удалениях в первом периоде третьего матча финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ну да, ненужные удаления. Красивые актёры с той стороны играют, как бы, ***. Не знаю, что сказать. По сути, выстояли все удаления, неудачно в конце сыграли, но ничего страшного. Сейчас выйдем на второй и третий периоды, сделаем работу над ошибками, каждый начнёт работать, каждое своё единоборство забирать — и будет совсем другая игра.
Три гола во втором? Главное, чтобы команда победила, сделаю всё возможное — и паровозик затарахтит», — сказал Сафонов после первого периода в эфире «Ак Барс шоу».
- 15 мая 2026
