Миллер из «Ак Барса» повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина

Хоккеист казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Игрок отметился заброшенной шайбой в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 3:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, на счету Миллера стало 21 очко в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, столько же было у Криса Ли («Металлург») в плей-офф КХЛ в сезоне-2016/2017. Также американский защитник догнал в бомбардирской гонке Кубка Гагарина — 2026 нападающего «Авангарда» Константина Окулова (21).

