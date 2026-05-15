Миллер из «Ак Барса» повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина

Хоккеист казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Игрок отметился заброшенной шайбой в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 3:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Таким образом, на счету Миллера стало 21 очко в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, столько же было у Криса Ли («Металлург») в плей-офф КХЛ в сезоне-2016/2017. Также американский защитник догнал в бомбардирской гонке Кубка Гагарина — 2026 нападающего «Авангарда» Константина Окулова (21).
- 15 мая 2026
