Миллер из «Ак Барса» повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина

Хоккеист казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Игрок отметился заброшенной шайбой в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 с ярославским «Локомотивом». На момент написания новости счёт 3:1 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)    

Таким образом, на счету Миллера стало 21 очко в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, столько же было у Криса Ли («Металлург») в плей-офф КХЛ в сезоне-2016/2017. Также американский защитник догнал в бомбардирской гонке Кубка Гагарина — 2026 нападающего «Авангарда» Константина Окулова (21).

