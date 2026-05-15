Защитник «Миннесоты» Хьюз высказался о своём будущем в команде

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз заявил, что готов продлить контракт с клубом. Игрок был обменян из «Ванкувер Кэнакс» в декабре 2025 года на Марко Росси, Зива Буйума, Лиама Эгрена и выбор в первом раунде драфта-2026.

«Я определённо готов продлить контракт», — приводит слова Хьюза журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в социальной сети Х.

Также хоккеист отметил, что ему очень нравится команда и руководство. Он чувствует, что может добиться успеха с «Миннесотой».

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний Хьюз провёл 48 матчей за «Уайлд», где отметился пятью заброшенными шайбами и 48 результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4+11) очков.