Ак Барс – Локомотив, результат третьего матча 15 мая 2026 года, счет 1:4, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Гагарина)

«Локомотив» повёл в финальной серии Кубка Гагарина, победив «Ак Барс»
Сегодня, 15 мая, в Казани завершился третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
15 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов) – 11:55 (5x4)     0:2 Паник – 17:32 (5x5)     1:2 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 29:30 (5x5)     1:3 Черепанов (Алексеев) – 33:16 (5x5)     1:4 Каюмов – 59:50 (en)    

На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин забил первый гол. На 18-й минуте форвард Рихард Паник удвоил преимущество ярославцев. На 30-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание «Ак Барса». На 34-й минуте защитник Никита Черепанов забросил третью шайбу гостей. На последней минуте нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забил в пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Миллер из «Ак Барса» повторил рекорд результативности для защитников в Кубке Гагарина
