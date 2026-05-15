«Локомотив» повёл в финальной серии Кубка Гагарина, победив «Ак Барс»

Сегодня, 15 мая, в Казани завершился третий матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Ак Барс» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.

На 12-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин забил первый гол. На 18-й минуте форвард Рихард Паник удвоил преимущество ярославцев. На 30-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание «Ак Барса». На 34-й минуте защитник Никита Черепанов забросил третью шайбу гостей. На последней минуте нападающий «Локомотива» Артур Каюмов забил в пустые ворота и установил окончательный счёт — 4:1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется